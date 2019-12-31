Facebook сливает информацию мошенникам из-за многочисленных дыр и недоработок — эксперт

Эксперт назвал Facebook самой небезопасной площадкой для пользователей из России. Об этом заявил преподаватель Центра цивилизационных стратегий, известный политолог Виталий Волчков. По его словам, сайт является опасным с точки зрения сохранности персональных данных.

Несколько дней назад руководство Facebook оштрафовали за халатное отношение к личной информации пользователей из Бразилии. Власти страны оценили ущерб по делу об утечке данных через компанию Cambridge Analytica в 1,6 миллиона долларов. Сайт «слил» данные 440 тысяч пользователей. В Бразилии считают, что Facebook не обеспечил безопасность данных.

Кроме того, что Facebook сотрудничает с американскими спецслужбами, он еще и зарекомендовал себя как агрегатор информации против РФ. Россияне не чувствуют себя в безопасности на этом сайте, так как их данные в любой момент могут «уйти» в Сеть.

По словам Волчкова, сейчас Facebook является одним из самых небезопасных сайтов в мире. Этому поспособствовали постоянные утечки персональных данных, что ставит под угрозу интересы тех, кто пользуется сайтом.

«В случае с Facebook граждане не в состоянии защитить свои права на индивидуальном уровне. По этой причине нужно не только вводить ограничения в отношении Facebook, но и совершенствовать российское законодательство», — передает слова Виталия Волчкова iReactor.

Эксперт уверен, что необходимо вносить правки к закону об устойчивой работе Рунета. При этом работа должна быть не шаблонной, а комплексной, говорит Волчков.

«Закон нужен, но должна быть серьезная и вдумчивая работа по его модернизации. Электронные права граждан и их сохранность — это проблема, которую только предстоит решить. Цифровизация прав граждан и их защита важна не только в интернете», — подчеркнул аналитик.

В законе об устойчивой работе Рунета отмечаются правила маршрутизации трафика и организации контроля за их соблюдением. Например, пользоваться Facebook будет можно при условии использования российских серверов. В этом случае минимизируются риски передачи зарубежным компаниям данных, которыми обмениваются между собой россияне. Отмечается, что закон не будет ограничивать доступ к мессенджерам и соцсетям.