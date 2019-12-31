Представители «Хезболлы» окружили американское посольство в Ираке после авиаобстрела США

Сторонники шиитского движения «Хезболла» и Сил народной мобилизации Ирака окружили посольство Соединенных Штатов в Багдаде и намерены держать осаду длительное время. Представители движения намерены добиться закрытия диппредставительства.

Такой ответ члены «Хезболлы» дали на недавний обстрел баз движения в Сирии, который устроили американские ВВС. Военные Ирака не оказывают сопротивления протестующим. Недовольная толпа заблокировала все входы и выходы, персонал посольства США не имеет возможности эвакуироваться.

Напомним, что все началось 27 декабря, когда авиационная база Соединенных Штатов неподалеку от иракского города «Киркук» была обстрелена. Один гражданский специалист скончался на месте, несколько военнослужащих были ранены.

После этого 29 декабря американские беспилотники обстреляли 5 позиций «Хезболлы» на территории Сирии. В результате атаки США погибли 25 человек, еще 50 получили ранения, пишет Федеральное агентство новостей. Иракские власти расценили обстрел как нарушение суверенитета государства.

В МИД России назвали взаимные удары Ирака и США неприемлемыми, призвали прекратить атаки и не предпринимать дальнейших шагов, которые могут обострить обстановку в регионе. Напомним, что движение «Хезболла» в Сирии поддерживает правительственные войска, в то время как Соединенные Штаты оказывают помощь так называемой сирийкой оппозиции и курдским бандформированиям, стремясь свергнуть легитимного президента САР Башара Асада.