Эксперт предрек обострение кризиса в Сирии из-за конфликта США и «Хезболлы»

Удары ВВС США по объектам шиитской группировки «Хезболла» на территории Ирака и Сирии могут привести к обострению военно-политического кризиса на Ближнем Востоке. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел эксперт по международным вопросам движения «Сильная Россия» Александр Ионов.

«Авиаудары вызывают серьезную озабоченность, так как группировка «Хезболла» - это достаточно активное формирование, которое помогало в том числе и России воевать против «Исламского государства» (запрещена в РФ) и внесло существенный вклад в победу над терроризмом в Сирии. Любые попытки дестабилизировать ситуацию приведут к военному кризису и дальнейшему усложнению ситуации на Ближнем Востоке, как в политическом, так и в гуманитарном и экономическом ключе», — сказал Ионов.

Озабоченность в связи с обострением конфликта между США и «Хезболлой» выразил МИД РФ. Москва призвала обе стороны конфликта отказаться от дальнейших действий, которые могут привести к обострению обстановки в Ираке и Сирии.

Как сообщало Reuters со ссылкой на американских военных, в минувшую субботу боевики нанесли ракетный удар по базе США в районе иракского города Киркук. Тогда погиб один человек и несколько получили ранения.

В воскресенье ВВС США ответили ударом с беспилотных аппаратов по пяти объектам «Хезболлы» на территории Ирака и Сирии. Как заверил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман, удары носили точечный характер, а их целями были командные пункты и склады с оружием шиитской группировки. По данным телеканала Alsumaria со ссылкой на заявление главы шиитского ополчения Джавада Казема Аль-Рабиави, в результате удара по базе «Хезболлы» в районе города Эль-Каим погибли 19 человек.

В знак осуждения авиаударов протестующие 31 декабря подожгли забор посольства США в Багдаде. Акции протеста в иракской столице начались сразу после похорон погибших бойцов «Хезболлы» от бомбардировок ВВС США. Дипперсонал, в том числе посол США в Ираке, были заранее эвакуированы из здания и покинули страну.