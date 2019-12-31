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13:53   31 Декабря 2019
Россия

Путин посмертно наградил медалью утонувшего при спасении ребенка юнармейца

Путин посмертно наградил медалью утонувшего при спасении ребенка юнармейца

Указом президента РФ Владимира Путина юнармеец из Омска Артур Рахимов посмертно награжден медалью «За спасение погибавших». Мальчик погиб в 2019 году, спасая тонущего ребенка.

«Наградить <…> медалью «За спасение погибавших» <…> Рахимова Артура Данияровича — учащегося бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 148» (посмертно)», — говорится в указе.

Указ Владимира Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Двое детей провалились под лед в апреле 2019 года на котловане районе улицы Малиновского в Омске. Одного из тонущих спас случайный прохожий. 14-летний Артур Рахимов кинулся спасать второго ребенка, но утонул вместе с восьмилетним мальчиком. В декабре представители следственных органов вручили родителям Артура медаль СК РФ «Доблесть и отвага». Юнармеец был награжден ею посмертно.

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Автор: Роман Самойлов
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