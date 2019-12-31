Путин посмертно наградил медалью утонувшего при спасении ребенка юнармейца

Указом президента РФ Владимира Путина юнармеец из Омска Артур Рахимов посмертно награжден медалью «За спасение погибавших». Мальчик погиб в 2019 году, спасая тонущего ребенка.

«Наградить <…> медалью «За спасение погибавших» <…> Рахимова Артура Данияровича — учащегося бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 148» (посмертно)», — говорится в указе.

Указ Владимира Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Двое детей провалились под лед в апреле 2019 года на котловане районе улицы Малиновского в Омске. Одного из тонущих спас случайный прохожий. 14-летний Артур Рахимов кинулся спасать второго ребенка, но утонул вместе с восьмилетним мальчиком. В декабре представители следственных органов вручили родителям Артура медаль СК РФ «Доблесть и отвага». Юнармеец был награжден ею посмертно.