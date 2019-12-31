Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин подписал указ — «Роснефть» присоединится к программе развития генетических технологий

Путин подписал указ — «Роснефть» присоединится к программе развития генетических технологий

 Путин посмертно наградил медалью утонувшего при спасении ребенка юнармейца

Путин посмертно наградил медалью утонувшего при спасении ребенка юнармейца
Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа
США выделили 35 миллионов долларов на создание очередных фейков по Сирии

США выделили 35 миллионов долларов на создание очередных фейков по Сирии

 Стали известны подробности открытия Олимпиады в Пекине в 2022 году

Стали известны подробности открытия Олимпиады в Пекине в 2022 году
Путин подписал указ — «Роснефть» присоединится к программе развития генетических технологий

Путин подписал указ — «Роснефть» присоединится к программе развития генетических технологий

 Путин посмертно наградил медалью утонувшего при спасении ребенка юнармейца

Путин посмертно наградил медалью утонувшего при спасении ребенка юнармейца
Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа
США выделили 35 миллионов долларов на создание очередных фейков по Сирии

США выделили 35 миллионов долларов на создание очередных фейков по Сирии

 Стали известны подробности открытия Олимпиады в Пекине в 2022 году

Стали известны подробности открытия Олимпиады в Пекине в 2022 году
13:42   31 Декабря 2019
Весь мир

Стали известны подробности открытия Олимпиады в Пекине в 2022 году

Стали известны подробности открытия Олимпиады в Пекине в 2022 году

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля. Она совпадет с празднованием Нового года по лунному календарю, сообщает «Парламентская газета».

Церемония открытия Олимпиады пройдет на знаменитом Пекинском стадионе «Птичье гнездо». Здесь же в 2008 году Пекин открывал летнюю Олимпиаду. Тогда зрители насладились всеми элементами традиционной китайской культуры: каллиграфией, пекинской оперой, драконами и фирменными фейерверками.

Пекин заявил, что в 2022 году зрители увидят «Птичье гнездо» совершенно в новом свете. В настоящее время в столице действует запрет на использование пиротехники по экологическим соображениям. Повлияет ли этот факт на торжественность и красочность церемонии открытия Олимпиады пока не ясно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#олимпиада #китай #стадион #пекин #открытие #церемония #2022 год

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...