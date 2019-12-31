Стали известны подробности открытия Олимпиады в Пекине в 2022 году

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля. Она совпадет с празднованием Нового года по лунному календарю, сообщает «Парламентская газета».

Церемония открытия Олимпиады пройдет на знаменитом Пекинском стадионе «Птичье гнездо». Здесь же в 2008 году Пекин открывал летнюю Олимпиаду. Тогда зрители насладились всеми элементами традиционной китайской культуры: каллиграфией, пекинской оперой, драконами и фирменными фейерверками.

Пекин заявил, что в 2022 году зрители увидят «Птичье гнездо» совершенно в новом свете. В настоящее время в столице действует запрет на использование пиротехники по экологическим соображениям. Повлияет ли этот факт на торжественность и красочность церемонии открытия Олимпиады пока не ясно.