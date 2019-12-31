Сотрудники посольства США покинули Ирак на фоне протестов

Посол Соединенных Штатов в Ираке Метью Тюллер и все сотрудники посольства покинули страну из-за угроз безопасности. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya во вторник, 31 декабря.

Отмечается, что они уехали в неизвестном направлении.

Протестующие в Багдаде в ходе массовых акций повредили камеры на стенах у здания американского посольства. Они также попытались прорваться на его территорию. По данным СМИ, пострадавших нет.

Ранее Пентагон сообщил о «точечных оборонительных ударах» по пунктам «Хезболлы» в Ираке и Сирии. Четыре ракеты взорвались рядом с базой военных США в Багдаде.