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13:32   31 Декабря 2019
Россия

Путин и Зеленский по телефону обсудили газовый контракт и обмен пленными

Путин и Зеленский по телефону обсудили газовый контракт и обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает офис главы украинского государства во вторник, 31 декабря.

Лидеры поздравили друг друга с наступающими праздниками, а также с двусторонним обменом задержанных лиц, которое состоялось 29 декабря. Зеленский и Путин также приветствовали подписание контракта на транзит газа РФ по территории Украины.

Главы государств выразили надежду, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время, отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны договорились согласовать новые списки для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, которые находятся в Крыму или на территории РФ, и россиян, удерживаемых на Украине.

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Автор: Тоня Краснова
#путин #украина #зеленский

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