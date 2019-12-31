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13:54   31 Декабря 2019
Весь мир

США выделили 35 миллионов долларов на создание очередных фейков по Сирии

США выделили 35 миллионов долларов на создание очередных фейков по Сирии

США пытаются спасти свою репутацию в Сирии, выделяя на это колоссальные деньги, в этом уверен военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Вашингтон пытается поддерживать хаос на Ближнем Востоке и контролировать нефть.

Ранее RT со ссылкой на документ Госдепартамента США сообщил, что США выделяют порядка 35 миллионов долларов для «независимых» СМИ в Сирии, чтобы бороться с «пропагандой», которую якобы распространяет Россия и официальный Дамаск. По мнению США, Россия и Сирия хотят помешать странам Запада стабилизировать ситуацию в САР.

США выделили 35 миллионов долларов на создание очередных фейков по Сирии

Как отмечает Василий Дандыкин, США никогда и не прекращали информационную войну, в частности — против России. В пример эксперт привел «Белые каски» и СМИ за территорией Сирии. По словам военного аналитика, 35 миллионов долларов является весьма неплохой суммой для сотрудничества с блогами, радио и электронными СМИ, которые будут выгодны США. Дандыкин говорит, что Вашингтон умеет находить нужных ему людей и выстраивать систему такого сотрудничества.

«США по линии курдов здорово «умылись», потеряли часть позиций и сейчас пытаются вернуться и контролировать часть нефтеносных районов. Американцы пытаются спасти свою репутацию и выделяют эти деньги, чтобы показать, что США — это светоч демократии», — передает слова Василия Дандыкина Nation News.

Эксперт сравнил сумму, выделенную на содержание постоянной армии США в Сирии, и отметил, что на «независимые» СМИ выделяется гораздо меньше, но все равно эффективность этих вложений перекроет миллиардные расходы. По мнению Василия Дандыкина, США выделяют колоссальные средства на финансирование и других неправительственных организаций, в том числе и в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #политика #весь мир

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