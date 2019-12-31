США выделили 35 миллионов долларов на создание очередных фейков по Сирии

США пытаются спасти свою репутацию в Сирии, выделяя на это колоссальные деньги, в этом уверен военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Вашингтон пытается поддерживать хаос на Ближнем Востоке и контролировать нефть.

Ранее RT со ссылкой на документ Госдепартамента США сообщил, что США выделяют порядка 35 миллионов долларов для «независимых» СМИ в Сирии, чтобы бороться с «пропагандой», которую якобы распространяет Россия и официальный Дамаск. По мнению США, Россия и Сирия хотят помешать странам Запада стабилизировать ситуацию в САР.

Как отмечает Василий Дандыкин, США никогда и не прекращали информационную войну, в частности — против России. В пример эксперт привел «Белые каски» и СМИ за территорией Сирии. По словам военного аналитика, 35 миллионов долларов является весьма неплохой суммой для сотрудничества с блогами, радио и электронными СМИ, которые будут выгодны США. Дандыкин говорит, что Вашингтон умеет находить нужных ему людей и выстраивать систему такого сотрудничества.

«США по линии курдов здорово «умылись», потеряли часть позиций и сейчас пытаются вернуться и контролировать часть нефтеносных районов. Американцы пытаются спасти свою репутацию и выделяют эти деньги, чтобы показать, что США — это светоч демократии», — передает слова Василия Дандыкина Nation News.

Эксперт сравнил сумму, выделенную на содержание постоянной армии США в Сирии, и отметил, что на «независимые» СМИ выделяется гораздо меньше, но все равно эффективность этих вложений перекроет миллиардные расходы. По мнению Василия Дандыкина, США выделяют колоссальные средства на финансирование и других неправительственных организаций, в том числе и в России.