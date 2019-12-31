Путин подписал указ — «Роснефть» присоединится к программе развития генетических технологий

Программу по развитию генетических технологий утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев 22 апреля 2019 года.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина предполагает, что «Роснефть» в течение шести лет, до 2027 года, будет сотрудничать с участниками федеральной программы развития генетических технологий. Документ уже обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Привлечь к решению задач ускоренного развития генетических технологий в Российской Федерации публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" в качестве технологического партнера путем заключения с ним соглашения о сотрудничестве», — говорится в тексте документа.

Помимо этого, изменится состав членов совета по реализации программы, из него вышли председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков и статс-секретарь, заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев. На их места назначены глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.