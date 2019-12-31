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13:16   31 Декабря 2019
Россия

Россияне назвали любимые блюда для новогоднего стола

Россияне назвали любимые блюда для новогоднего стола

Россияне рассказали, какие блюда будут готовить к новогоднему столу. Опрос проводили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, первое место достается салату «Оливье», который назвали 73 процента опрошенных. 65 процентов россиян назвали мандарины самым популярным продуктом на новогоднем столе, 60 процентов заявили, что для них любимым является «Селедка под шубой».

С большим отрывом на четвертой строчке находится холодец, его назвали 38 процентов респондентов. Про икру и оливки вспомнили по 31 и 23 процента соответственно. Салат «Цезарь» будут готовить 18 процентов опрошенных, а вот 15 процентам больше по душе «Греческий». Заливную рыбу назвали 15 процентов, креветки — 11.

Четыре процента респондентов ответили, что не знают, будут ли готовить что-то на новогодний стол или отправятся в гости.

Опрос проводили 17 декабря, в нем поучаствовало 1600 совершеннолетних граждан РФ из разных регионов страны.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #праздник #общество #новый год #оливье

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