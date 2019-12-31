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12:53   31 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор заявил, что его пребывание в Киеве было «невероятным». Он сообщил об этом, покидая свой пост главы дипмиссии США на Украине.

«Все время моего пребывания в Киеве было невероятным. Была избрана новая Рада, а значит, появились новые возможности для продвижения реформ. Был сформирован Антикоррупционный суд, появились возможности для многих реформ, которые находились в подвешенном состоянии многие годы и ожидали продвижения этой очень активной Радой», — заявил Тейлор в своем видеообращении к жителям Украины.

Тейлор сообщил, что в урегулировании ситуации на Донбассе произошел значительный прогресс. Глава дипмиссии США также отметил обмен удерживаемыми лицами и телефонные разговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным.

Тейлор подчеркнул, что США оказывают Украине значительную поддержку. Это проявляется, в частности, в выдвижении санкций против проекта «Северный поток — 2».

Уильям Тейлор находился на должности временного поверенного по делам США на Украине с июня 2019 года. его заместитель Кристина Квин сменит Тейлора на данном посту.

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Автор: Роман Самойлов
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