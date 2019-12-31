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13:18   31 Декабря 2019
Весь мир

Microsoft судится с хакерами из КНДР, которые пытались выкрасть данные ученых и госслужащих

Microsoft судится с хакерами из КНДР, которые пытались выкрасть данные ученых и госслужащих

Американский телеканал CNN сообщил, что Microsoft полагает, что организованная группа хакеров из КНДР пыталась выкрасть данные клиентов корпорации.

Ранее в декабре Microsoft подала иск в федеральный суд штата Вирджиния. Исковое заявление изначально было засекречено, сейчас его содержание известно. В документе подчеркивается, что киберпреступники получили доступ к данным клиентов в компьютерных сетях. Имена предполагаемых преступников не называются.

Однако, по утверждению Microsoft, преступление пытались совершить члены группировки под названием Thallium. В корпорации заявили, что данная организация еще с 2010 года действует на территории КНДР.

Однако, в Microsoft не уточнили о попытке похитить чьи конкретно данные идет речь, но обозначили, что Thallium была заинтересована в данных государственных служащих и ученых, которые как-либо связаны с вопросами ядерного нераспространения, пишет ТАСС.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #кндр #технологии #киберпреступление

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