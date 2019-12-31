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12:32   31 Декабря 2019
Россия

«Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа

«Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа

Российская энергетическая компания «Газпром» и газораспределительное предприятие в Молдавии «Молдовагаз» продлили действующий контракт на поставку газа еще на один год. Председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан проинформировал об этом премьер-министра республики Иона Кику, сообщает пресс-служба молдавского правительства.

«Председатель «Молдовагаз» сообщил премьер-министру, что компания продлила контракт с «Газпромом» на поставки природного газа на один год», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также был продлен договор о транзите газа на территории республики. Действующий контракт между Молдавией и «Газпромом» по поставке голубого топлива истекал в 2019 году. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что с правительством Молдавии была достигнута договоренность о том, что с начала 2020 года газ будет продаваться в республику по $173–175 за одну тысячу кубометров.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #молдавия #газ #газпром #поставки

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