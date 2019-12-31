МЧС напомнило, что фейерверки нельзя запускать при сильном ветре и в нетрезвом виде

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин подписал указ — «Роснефть» присоединится к программе развития генетических технологий

Путин подписал указ — «Роснефть» присоединится к программе развития генетических технологий

 Путин посмертно наградил медалью утонувшего при спасении ребенка юнармейца

Путин посмертно наградил медалью утонувшего при спасении ребенка юнармейца
Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа
США выделили 35 миллионов долларов на создание очередных фейков по Сирии

США выделили 35 миллионов долларов на создание очередных фейков по Сирии

 Стали известны подробности открытия Олимпиады в Пекине в 2022 году

Стали известны подробности открытия Олимпиады в Пекине в 2022 году
Путин подписал указ — «Роснефть» присоединится к программе развития генетических технологий

Путин подписал указ — «Роснефть» присоединится к программе развития генетических технологий

 Путин посмертно наградил медалью утонувшего при спасении ребенка юнармейца

Путин посмертно наградил медалью утонувшего при спасении ребенка юнармейца
Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Глава дипмиссии США на Украине назвал свое пребывание в стране «невероятным»

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа
США выделили 35 миллионов долларов на создание очередных фейков по Сирии

США выделили 35 миллионов долларов на создание очередных фейков по Сирии

 Стали известны подробности открытия Олимпиады в Пекине в 2022 году

Стали известны подробности открытия Олимпиады в Пекине в 2022 году
12:36   31 Декабря 2019
Россия

МЧС напомнило, что фейерверки нельзя запускать при сильном ветре и в нетрезвом виде

МЧС напомнило, что фейерверки нельзя запускать при сильном ветре и в нетрезвом виде

МЧС России предупредило, что пиротехнику нельзя запускать при сильном ветре и в состоянии опьянения. Несчастные случаи при запуске фейерверков чаще всего происходят из-за нарушения мер безопасности, а также при использовании некачественной продукции, отметили в ведомстве.

Покупать пиротехнику нужно там, где продают только сертифицированные товары. Перед ее применением следует внимательно прочитать инструкцию. Важно помнить, что при сильном ветре фейерверки запускать нельзя. Также запрещено использование намокшей от дождя или мокрого снега пиротехники.

Фейерверки также запрещено запускать на объектах торговли, транспортной инфраструктуры и в жилых домах. Еще одно важное условие — запускать фейерверки можно только будучи трезвым. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.

МЧС напомнило, что продажа пиротехники запрещена лицам младше 16-ти лет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#мчс #фейерверки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...