МЧС напомнило, что фейерверки нельзя запускать при сильном ветре и в нетрезвом виде

МЧС России предупредило, что пиротехнику нельзя запускать при сильном ветре и в состоянии опьянения. Несчастные случаи при запуске фейерверков чаще всего происходят из-за нарушения мер безопасности, а также при использовании некачественной продукции, отметили в ведомстве.

Покупать пиротехнику нужно там, где продают только сертифицированные товары. Перед ее применением следует внимательно прочитать инструкцию. Важно помнить, что при сильном ветре фейерверки запускать нельзя. Также запрещено использование намокшей от дождя или мокрого снега пиротехники.

Фейерверки также запрещено запускать на объектах торговли, транспортной инфраструктуры и в жилых домах. Еще одно важное условие — запускать фейерверки можно только будучи трезвым. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.

МЧС напомнило, что продажа пиротехники запрещена лицам младше 16-ти лет.