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12:16   31 Декабря 2019
Россия

Аэропорт Перми закрыли из-за снегопада

Аэропорт Перми закрыли из-за снегопада

Из-за снегопада прием и отправка самолетов в международном аэропорту «Пермь» (Большое Савино) временно приостановлено. Об этом сообщает справочная служба аэропорта.

«У нас задержка рейсов. Дело в том, что выпало огромное количество снега, и поэтому для чистки полосы аэропорт ориентировочно закрыт до 16 часов местного времени (14:00 по московскому времени) на прием и вылет самолетов», — сообщили в справочной.

Из-за непогоды один из самолетов компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Пермь, ушел на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбурге. В краевую столицу самолет ориентировочно вернется в 15:25 по местному времени. Также из-за сложных метеоусловий вынужденную посадку в Екатеринбурге совершил самолет рейса ZF-5928 Гоа – Пермь.

Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) – единственный аэропорт в Пермском крае, осуществляющий регулярные пассажирские перевозки. В 2017 году открылся новый терминал аэропорта, он может принимать до 4,5 миллионов пассажиров в год. В среднем здесь обслуживают до 25 рейсов в сутки.

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Автор: Роман Самойлов
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