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12:41   31 Декабря 2019
Весь мир

Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Болгарию начнутся 1 января

Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Болгарию начнутся 1 января

В болгарском Минэнерго заявили, что поставки из Турции позволят снизить цену на газ для потребителей почти на 5%. Об этом сообщает ТАСС.

«С 1 января точка доставки российского природного газа на территорию Болгарии по договоренности с российской стороной будет изменена, это будет точка «Странджа 2», газ будет поступать с территории Турции», — заявила министр энергетики Теменужка Петкова в понедельник в рамках брифинга болгарского Минэнерго.

Министр отметила, что, согласно финансовому анализу, благодаря поставкам из Турции страна сможет экономить около 70 миллионов левов (около 35 миллионов евро ) ежегодно. Петкова добавила, что 11-километровый участок трубопровода от турецкой границы до станции «Странджа 2» полностью готов и заполнен газом.

Глава компании «Булгаргаз», которая будет принимать поставки с болгарской стороны, Николай Паволов рассказал, что переговоры о переносе точки приема газа велись с российским «Газпромэкспортом» еще с июня 2019 года, когда румынский оператор значительно повысил тарифы. По его словам, причины переноса чисто экономические, ведь «торговая политика нашей компании всегда была направлена на получение газа по максимально низкой цене, в том числе на оптимизации расходов по его доставке».

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Автор: Галина Кандинская
#россия #болгария #турецкий поток

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