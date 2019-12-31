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12:37   31 Декабря 2019
Россия

ФАН опубликовал рейтинг фейковых «расследований» Навального в 2019 году

ФАН опубликовал рейтинг фейковых «расследований» Навального в 2019 году

Федеральное агентство новостей (ФАН) выбрало самые фейковые из десятков заказных «расследований» блогера Алексея Навального за 2019 год. В список попали пять самых нелепых историй, основой которых стало вранье, неподтвержденные слухи, подтасовка фактов и сведение счетов.

В 2019 году фабрика «фейкометов» Навального создала несколько десятков расследований, которые затронули российских чиновников, бизнесменов и общественных деятелей, они вызвали резонанс в основном среди молодежной аудитории. Но при проверке фактов выяснилось, что в каждое свое «расследование» ФБК (признан иноагентом) вплетает вранье, а любой сомнительный факт Навальный трактует как обвинение.

ФАН опубликовал рейтинг фейковых «расследований» Навального в 2019 году

Пятая строчка рейтинга достается одному из недавних «расследований» о банкире Андрее Костине и журналистке Наиле Аскер-заде, где непроверенные данные появляются с первых секунд. В частности, Навальный обвиняет Костина в том, что благодаря ему Роскомнадзор блокирует все данные о его якобы отношениях с журналисткой. При проверке оказалось, что в список заблокированных Роскомнадзором сайтов попали те ресурсы, которые порочили деловую репутацию банка ВТБ, что отражено в решениях суда.

Четвертое место топа занимает «расследование» о супруге премьер-министра РФ Светлане Медведевой. По уже известной схеме Навальный рассказывает о том, что Медведева якобы пользуется частным самолетом ВТБ. При этом никаких документальных доказательств у блогера нет, но он обвиняет жену премьер-министра в краже самолета.

ФАН опубликовал рейтинг фейковых «расследований» Навального в 2019 году

«Бронза» достается фейковому расследованию о Валентине Горбунове — главе столичного избиркома, который не стал нарушать закон летом 2019 года и не допустил до выборов в Мосгордуму соратников Навального. В ответ на это блогер публикует «расследование» о зарубежной недвижимости Горбунова, но доказательств, как обычно, нет, и Навальному приходится передергивать факты и сочинять небылицы.

Второе место — у фейкового расследования о патриархе Кирилле, который «просит государство построить ему за 140 миллиардов рублей православный Ватикан в Сергеевом Посаде». Фактически же стройка в Сергиевом Посаде никак не связана с РПЦ, а обновление города происходит в рамках стратегии городского развития.

ФАН опубликовал рейтинг фейковых «расследований» Навального в 2019 году

Первое место достается самому нелепому «расследованию» о том, как в одной из московских школ использовали унитаз вместо мойки овощей и фруктов. Оказалось, что запись появилась в интернете еще восемь лет назад, а ФБК состряпало из этого сенсацию под грязным соусом, найдя «свидетельницу», которая сначала все подтвердила, а потом от своих слов отказалась, да еще и рассказала, как сотрудники ФБК обещали ей деньги.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #навальный #фбк #фейки

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