Европа не должна мириться с санкциями США в отношении «Северного потока — 2» — Шредер

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил с жесткой критикой в отношении санкций США против «Северного потока — 2». Он заявил, что Европа не должна мириться с ограничениями Вашингтона.

«США хотят определять, с кем нам можно осуществлять торговлю, а с кем нет. Мы не должны с этим мириться, мы не 51-й штат США», — отметил Шредер.

Экс-канцлер назвал ограничения со стороны Соединенных Штатов «бесцеремонными» и сообщил, что считает их самым явным вмешательством во внутренние дела Германии с момента воссоединения страны.

Шредер уверен, что проект «Северного потока — 2» необходим Европе и ФРГ для энергетической безопасности. Бывший канцлер напомнил, что Германия отказывается от угольной и атомной энергетики. В этих условиях необходимы иные виды энергоресурсов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал проект оборонного бюджета на 2020 год, который предусматривает санкции в отношении газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Из-за угрозы санкций шведская компания Allseas, занимающаяся прокладкой трубопровода «Северный поток — 2», остановила строительство и отозвала суда, задействованные в проекте.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что он ожидает запуска «Северного потока — 2» до конца 2020 года, несмотря на санкции. Работа может быть продолжена судном «Академик Черский», но следует провести дополнительную подготовку к его работам на Балтике.