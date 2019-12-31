Презумпция согласия на донорство в России существует, она подразумевает, что каждый россиянин согласен посмертно стать донором, если при жизни не дал отказа. Однако сегодня, чтобы врачи зафиксировали отказ, нужно всегда иметь при себе документ.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал о новом законопроекте, который предполагает введение единого регистра отказов. Текст законопроекта уже опубликован, его обсуждение входит в планы весенней сессии комитета в 2020 году.

«Мы долго над ним работали вместе с Минздравом, профессиональным сообществом, представленный текст также будем детально обсуждать. Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство. То есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного — при определенных условиях — отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после того, как у него диагностировали смерть мозга», — пояснил Морозов.

Сегодня в России мало кто использует механизм отказа от посмертного донорства. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что законопроект о презумпции согласия на донорство еще в 2015 году был согласован с Русской православной церковью, а сейчас обсуждаются различные этические нюансы.