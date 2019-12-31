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11:52   31 Декабря 2019
Россия

Ангелина Вовк, Игорь Николаев и Сергей Жилин удостоены звания народных артистов РФ

Ангелина Вовк, Игорь Николаев и Сергей Жилин удостоены звания народных артистов РФ

Заведующая кафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актриса  и телеведущая Ангелина Вовк, композитор, певец, член Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорь Николаев и пианист, дирижер, руководитель музыкального коллектива «Фонограф» Сергей Жилин удостоены звания народных артистов РФ. Соответствующий указ подписал 31 декабря президент России Владимир Путин.

В опубликованном на портале правовой информации документе указывается, что также российский лидер наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Владимира Мау.

Кроме того, почетный постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк и сопредседатель Генерального совета Международного союза неправительственных организаций «Ассамблеи народов Евразии» Бернара Лозе удостоены Ордена Дружбы за заслуги по укреплению сотрудничества между народами России и Франции.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #культура

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