WhatsApp перестанет работать на ряде устройств c 1 февраля

Популярный месседжер WhatsApp прекратит работу на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android с 1 февраля 2020 года. Об этом говорится на сайте приложения во вторник, 31 декабря.

Для работы WhatsApp нужно иметь устройство с операционной системой Android версии 4.0.3 и новее или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и выше.

Если на смартфонах установлены старые версии ПО, то пользователи не смогут регистрироваться в приложении и использовать текущую учетную запись.

Отмечается, что 31 декабря пользователи Windows Phone также потеряли возможность использовать мессенджер.