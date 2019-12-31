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12:05   31 Декабря 2019
Россия

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств c 1 февраля

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств c 1 февраля

Популярный месседжер WhatsApp прекратит работу на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android с 1 февраля 2020 года. Об этом говорится на сайте приложения во вторник, 31 декабря.

Для работы WhatsApp нужно иметь устройство с операционной системой Android версии 4.0.3 и новее или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и выше.

Если на смартфонах установлены старые версии ПО, то пользователи не смогут регистрироваться в приложении и использовать текущую учетную запись.

Отмечается, что 31 декабря пользователи Windows Phone также потеряли возможность использовать мессенджер.

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Автор: Арсений Аскольский
#whatsapp

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