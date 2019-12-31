Неизвестные совершили налет на танкер у берегов Камеруна

Греческий танкер «Happy Lady», стоявший на якоре у берегов Камеруна, подвергся вооруженному налету со стороны неизвестных лиц, сообщает агентство Bloomberg.

Судно стояло на якоре в двух морских милях от порта Лимбе в Камеруне. Вооруженные люди похитили восемь из 28 человек экипажа. Среди похищенных пять граждан Греции, украинец и два филиппинца. Один из членов экипажа был ранен в ходе вооруженного налета.

«Happy Lady» — танкер, перевозящий нефть и химические отходы. Судно принадлежит Афинской компании «Eastern Mediterranean Maritime».