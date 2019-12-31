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 Неизвестные совершили налет на танкер у берегов Камеруна

Неизвестные совершили налет на танкер у берегов Камеруна
11:44   31 Декабря 2019
Весь мир

Неизвестные совершили налет на танкер у берегов Камеруна

Неизвестные совершили налет на танкер у берегов Камеруна

Греческий танкер «Happy Lady», стоявший на якоре у берегов Камеруна, подвергся вооруженному налету со стороны неизвестных лиц, сообщает агентство Bloomberg.

Судно стояло на якоре в двух морских милях от порта Лимбе в Камеруне. Вооруженные люди похитили восемь из 28 человек экипажа. Среди похищенных пять граждан Греции, украинец и два филиппинца. Один из членов экипажа был ранен в ходе вооруженного налета.

«Happy Lady» — танкер, перевозящий нефть и химические отходы. Судно принадлежит Афинской компании «Eastern Mediterranean Maritime».

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Автор: Роман Самойлов
#нефть #танкер #заложники #нападение #похищение #камерун

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