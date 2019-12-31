Самолет «Аэрофлота» совершил внеплановую посадку в Екатеринбурге вместо Перми, передает пресс-служба аэропорта «Кольцово».

Самолет выполнял рейс SU-1200 из Москвы в Пермь, но аэропорт прибытия не смог принять воздушное судно, так как в регионе началась непогода. Из-за этого экипаж самолета принял решение лететь в Екатеринбург. Посадка прошла штатно.

Отметим, что несколько часов назад в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний», у которого по пути из Новосибирска в Москву отказал один из двигателей.