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11:31   31 Декабря 2019
Россия

Медведев заявил, что все вопросы по транзиту газа через Украину урегулированы

Медведев заявил, что все вопросы по транзиту газа через Украину урегулированы

Все вопросы по транзиту российского газа в Евросоюз через территорию Украину урегулированы. Поставки продолжатся по условиям, устраивающим обе стороны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — написал Медведев в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Премьер отметил, что соглашение между Россией и Украиной по газу длительное время было компромиссом, который необходимо было найти. Правительство и ПАО «Газпром» работали над урегулированием проблемы в двустороннем и трехстороннем форматах.

Накануне, 30 декабря, был подписан пакет договоренностей между «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогаз» сроком на пять лет. Взаимовыгодного соглашения удалось достичь после пяти дней непрерывных переговоров в Вене.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #евросоюз #украина #газ #газпром #поставки #договор

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