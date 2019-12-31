Медведев заявил, что все вопросы по транзиту газа через Украину урегулированы

Все вопросы по транзиту российского газа в Евросоюз через территорию Украину урегулированы. Поставки продолжатся по условиям, устраивающим обе стороны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — написал Медведев в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Премьер отметил, что соглашение между Россией и Украиной по газу длительное время было компромиссом, который необходимо было найти. Правительство и ПАО «Газпром» работали над урегулированием проблемы в двустороннем и трехстороннем форматах.

Накануне, 30 декабря, был подписан пакет договоренностей между «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогаз» сроком на пять лет. Взаимовыгодного соглашения удалось достичь после пяти дней непрерывных переговоров в Вене.