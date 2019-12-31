Находящийся под домашнем арестом экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии

Экс-глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон заявил, что покинул Японию в попытках скрыться от политического преследования, а не сбежать от правосудия.

Он также подтвердил прибытие в столицу Ливана Бейрут и подчеркнул, что больше не будет в заложниках у «коррумпированного японского правосудия». Ливанская газета Aljoumhouria пишет, что Гон прилетел в страну на частном самолете из Турции.

Экс-главе автомобильного альянса запретили выезжать за границу в соответствии с условиями освобождения под залог. Без разрешения суда он не имеет права связываться с женой Кэрол и руководителями дилерских центров Nissan в Омане и Ливане.

«Я не бежал от правосудия — я бежал от несправедливости и политического преследования», — заявил Гон.

Гона задержали в ноябре прошлого года. Его обвиняют в сокрытии в общей сложности 80 миллионов долларов доходов и списании на Nissan личных убытков на сумму 16 миллионов долларов. Гон отрицает вину и считает все обвинения заговором руководства Nissan.