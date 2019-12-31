Кьеза считает, что Путин отстаивает не только интересы России, но и всего мира

Известный общественный деятель, экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза считает, что президент России Владимир Путин отстаивает не только интересы России, но и всего мира. Об этом он рассказал в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

По словам Кьеза, Путину долгое время приходится работать с западными руководителями, которые не могут ни о чем договориться и только думают, что управляют миром, но российский лидер при этом отстаивает интересы всей международной системы, а не только своего государства. Экс-депутат рассказал, что ему пока не удалось лично познакомиться с президентом РФ, но он участвовал во встречах с ним в ходе политических бесед.

«Мы все еще живем в мире, потому что есть он», — говорит Джульетто Кьеза.

Кьеза отметил, что считает Путина самым трезвым аналитиком всего того, что сейчас происходит в мире. Экс-депутат говорит, что все эти годы Путину приходится проявлять изящность и терпение. Также Кьеза рассказал, что воспринимает Путина как умного человека, которого всегда интересно слушать.

Кроме того, политик выразил скептицизм на тему возможной нормализации отношений между РФ и странами Запада. Кьеза уверен, что с нынешними руководителями договориться не получится, так как они опасные и ошибочно думают, что могут управлять всем миром.