Накануне Нового года в Москве заключат брак около 500 пар

Пресс-служба управления комитета записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Москвы заявила, что в преддверии Нового года около 500 пар заключат браки в московских отделах ЗАГС.

«31 декабря московские отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания зарегистрируют около 500 пар в торжественной обстановке. <..> Торжественные церемонии регистрации брака проходят только в пятницу и субботу, однако в этом году пожениться в торжественной обстановке можно будет и во вторник, 31 декабря, в 34 отделах ЗАГС», — цитируются в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Во дворцах бракосочетания торжественные регистрации брака проходят в выходные и будние дни, а в отделах ЗАГС только в выходные дни. Однако, в преддверии Нового года торжественные церемонии пройдут в 34 отделах ЗАГС столицы. В 10 отделах также будут установлены инстапринтеры, на которых можно будет сразу напечатать выложенную в сеть фотографию. Необходимо будет только поставить хештег с названием отдела ЗАГС.