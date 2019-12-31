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10:59   31 Декабря 2019
Россия

Захарова считает, что США «положили ноги на стол» мировой политики

Захарова считает, что США «положили ноги на стол» мировой политики

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США в своей внешней политике вернулись к протокольным нормам времен «дикого Запада» и «положил ноги на стол» мировой политики. Об этом пишет РИА Новости во вторник, 31 декабря.

«Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план», — уверена дипломат.

Так спикер внешнеполитического ведомства прокомментировала снимок, опубликованный администрацией США по итогам визита в Вашингтон министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Захарова считает, что США «положили ноги на стол» мировой политики

На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним. Такое расположение участников встречи нетипично в протокольной практике, отмечает издание.

Захарова подчеркнула, что в текущих реалиях в США «все делается по-новому, упрощенно». Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике. Сейчас Вашингтон занимается протекционизмом, санкциями и политическим вмешательством в экономическую жизнь, напомнила представитель МИД.

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Автор: Арсений Аскольский
#захарова #сша

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