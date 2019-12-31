Захарова считает, что США «положили ноги на стол» мировой политики

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США в своей внешней политике вернулись к протокольным нормам времен «дикого Запада» и «положил ноги на стол» мировой политики. Об этом пишет РИА Новости во вторник, 31 декабря.

«Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план», — уверена дипломат.

Так спикер внешнеполитического ведомства прокомментировала снимок, опубликованный администрацией США по итогам визита в Вашингтон министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним. Такое расположение участников встречи нетипично в протокольной практике, отмечает издание.

Захарова подчеркнула, что в текущих реалиях в США «все делается по-новому, упрощенно». Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике. Сейчас Вашингтон занимается протекционизмом, санкциями и политическим вмешательством в экономическую жизнь, напомнила представитель МИД.