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10:41   31 Декабря 2019
Россия

Травматолог призвал не давать детям петарды и отказаться от «ватрушек»

Травматолог призвал не давать детям петарды и отказаться от «ватрушек»

Заместитель директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Центр Рошаля) по лечебной работе Александр Брянцев советует родителям не давать детям пользоваться петардами и по возможности отказаться от использования «ватрушек».

Брянцев отметил, что еще ни одни новогодние праздники не проходили без поступления в травмпункт детей и подростков с травмами различной степени тяжести. Наибольшую опасность представляют взрывные петарды, фейерверки и салюты.

«Большую опасность представляет контрафактная пиротехническая продукция, которая может взорваться в руках раньше времени и нанести тяжелые повреждения ребенку вплоть до того, что ребенок может остаться инвалидом. Мы призываем родителей, во-первых, требовать соответствующие сертификаты при покупке петард, и, во-вторых, не позволять запускать петарды маленьким детям самостоятельно», — отметил врач.

Также травмы могут возникнуть при использовании «ватрушек». По словам Брянцева, они опасны тем, что ими нельзя управлять. В местах не предназначенных для катания использование «ватрушек» может повлечь за собой серьезные травмы.

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Автор: Роман Самойлов
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