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10:50   31 Декабря 2019
Россия

«Союзмультфильм» выложил на YouTube новую новогоднюю серию «Простоквашино»

«Союзмультфильм» выложил на YouTube новую новогоднюю серию «Простоквашино»

«Союзмультфильм» выложил на YouTube новую новогоднюю серию мультика «Простоквашино», сообщает пресс-служба компании.

Новая серия называется «Корпоратив». В ней уже знакомые зрителям герои устраивают праздничную вечеринку с песнями и конкурсами, например, участники посоревнуются в заворачивании подарков на скорость. Также в мультике появится новая героиня — няня Маргарита Егоровна, которая вместе с Галчонком споет песню «Кто там?».

Серия появилась на канале «Союзмультфильма» во вторник, 31 декабря. Она является 25 по счету серией о приключениях жителей Простоквашино.

На минувшей неделе «Союзмультфильм» выпустил новый мультфильм про медвежонка Умку спустя 50 лет с момента выхода последней серии. Новый выпуск об отважном путешественнике Умке называется «Умка на елке».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #союзмультфильм #мультфильм #простоквашино

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