«Союзмультфильм» выложил на YouTube новую новогоднюю серию «Простоквашино»

«Союзмультфильм» выложил на YouTube новую новогоднюю серию мультика «Простоквашино», сообщает пресс-служба компании.

Новая серия называется «Корпоратив». В ней уже знакомые зрителям герои устраивают праздничную вечеринку с песнями и конкурсами, например, участники посоревнуются в заворачивании подарков на скорость. Также в мультике появится новая героиня — няня Маргарита Егоровна, которая вместе с Галчонком споет песню «Кто там?».

Серия появилась на канале «Союзмультфильма» во вторник, 31 декабря. Она является 25 по счету серией о приключениях жителей Простоквашино.

На минувшей неделе «Союзмультфильм» выпустил новый мультфильм про медвежонка Умку спустя 50 лет с момента выхода последней серии. Новый выпуск об отважном путешественнике Умке называется «Умка на елке».