Суд на Ставрополье приговорил к пяти годам колонии мужчину, облившего девушек кислотой

Следственное управление СК РФ по ставропольскому краю сообщает, что суд на Ставрополье приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы. В 2017 году мужчина облил кислотой трех девушек в Буденновске.

«Шамиль Чапаров, обливший кислотой трех девушек в Буденновске, признан виновным в умышленном причинении легкого, тяжкого вреда здоровью, а также вреда средней тяжести. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

Шамиль Чапаров 20 июня 2017 года выплеснул кислоту на лицо проходившей мимо 15-летней девушки. Спустя три дня на улицах города он также облил кислотой еще двух девушек в возрасте 15 и 16 лет. Трое несовершеннолетних получили ожоги различной степени тяжести. Причин для совершения преступления у Чапарова не было.