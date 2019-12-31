Более 60 рейсов задерживают в аэропортах Москвы из-за непогоды, передает РИА Новости.

Так, в аэропорту «Внуково» задерживается 18 рейсов, в «Домодедово» — 35 рейсов задержано и два отменено, а в «Шереметьево» задерживается 10 рейсов.

Ранее синоптики сообщили об ухудшении погоды в Москве. Во вторник, 31 декабря, в столице ожидается метель, снег, а также сильный порывистый ветер. Метеорологи также рассказали, что в ночь на 1 января также будет идти снег.