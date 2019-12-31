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Милонов призвал ГИБДД штрафовать водителей за злоупотребление «аварийкой»

Милонов призвал ГИБДД штрафовать водителей за злоупотребление «аварийкой»

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10:42   31 Декабря 2019
Россия

Милонов призвал ГИБДД штрафовать водителей за злоупотребление «аварийкой»

Милонов призвал ГИБДД штрафовать водителей за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые злоупотребляют сигналами аварийной остановки. Об этом говорится в обращении парламентария, опубликованном во вторник, 31 декабря.

По словам Милонова, в крупных российских городах когда автомобилисты оставляют свои машины на проезжей части там, где парковка запрещена, включив «аварийку». Эти люди паркуются в несколько рядов, снижая пропускную способность загруженных дорог.

Парламентарий отметил, что музыканты, промоутеры, члены автоклубов, велосипедисты и блогеры могут безнаказанно остановит движение в личных целях.

Ранее 30 декабря сообщалось, что пробки на столичных дорогах достигли рекордных 9 баллов из 10.

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Автор: Арсений Аскольский

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