Милонов призвал ГИБДД штрафовать водителей за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые злоупотребляют сигналами аварийной остановки. Об этом говорится в обращении парламентария, опубликованном во вторник, 31 декабря.

По словам Милонова, в крупных российских городах когда автомобилисты оставляют свои машины на проезжей части там, где парковка запрещена, включив «аварийку». Эти люди паркуются в несколько рядов, снижая пропускную способность загруженных дорог.

Парламентарий отметил, что музыканты, промоутеры, члены автоклубов, велосипедисты и блогеры могут безнаказанно остановит движение в личных целях.

Ранее 30 декабря сообщалось, что пробки на столичных дорогах достигли рекордных 9 баллов из 10.