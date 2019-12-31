РосНИИРОС вернули IPv4-адреса, переданные чешской компании

Представитель интернет-регистратора RIPE NCC сообщил, что Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей (РосНИИРОС) возвращен пул дефицитных IPv4-адресов. Ранее они были переданы чешской компании Reliable Communications, сообщает издание D-russia.ru.

В апреле 2019 года восточноевропейский региональный интернет-регистратор RIPE NCC провел перерегистрацию крупного блока IPv4-адресов, всего около 390 тысяч от РосНИИРОС к Reliable Communications. В ноябре RIPE NCC получил новую информацию о прошедшем трансфере и официальные запросы сторон с просьбой провести отмену совершенных регистрационных действий с блоком IPv4-адресов.

«Несмотря на перманентный характер такой перерегистрации ресурсов, RIPE NCC подходит индивидуально к подобным запросам сторон. По итогам изучения ситуации и позиции участников произведена полная и безусловная отмена трансфера, весь блок ресурсов зарегистрирован за АНО "РосНИИРОС"», — говорится в сообщении интернет-регистратора RIPE NCC.

АНО «РосНИИРОС» — самостоятельная некоммерческая организация, созданная Государственным Комитетом РСФСР по делам науки и высшей школы и институтом атомной энергии им. И. В. Курчатова в 1992 году. В настоящий момент РосНИИРОС является старейшим локальным интернет-регистратором на территории России.

Высокая стоимость и дефицит IPv4-адресов обусловлена их острой нехваткой. Для провайдера переход на адресацию по новому протоколу IPv6 означает смену оборудования, пул IPv4-адресов позволяет этого избежать.