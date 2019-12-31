Мальчику на Кубани оторвало три пальца руки при взрыве петарды, сейчас он находится в больнице, где проведет новогоднюю ночь и еще минимум неделю.

ЧП произошло в станице Староминской Краснодарского края, где мальчик решил поджечь петарду, которая взорвалась у него в руке. Как рассказал главный врач Староминской ЦРБ Юрий Демидов, сейчас ребенок находится в стабильном состоянии, но потерял три пальца.

По словам медиков, кроме полученной травмы повреждений больше нет, но все же ребенку предстоит около недели провести в больнице, передает РИА Новости.

На минувшей неделе в подмосковном городе Клин во время зажигания петарды погиб 33-летний мужчина.