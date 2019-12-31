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10:09   31 Декабря 2019
Россия

Мальчику на Кубани оторвало три пальца руки при взрыве петарды

Мальчику на Кубани оторвало три пальца руки при взрыве петарды

Мальчику на Кубани оторвало три пальца руки при взрыве петарды, сейчас он находится в больнице, где проведет новогоднюю ночь и еще минимум неделю.

ЧП произошло в станице Староминской Краснодарского края, где мальчик решил поджечь петарду, которая взорвалась у него в руке. Как рассказал главный врач Староминской ЦРБ Юрий Демидов, сейчас ребенок находится в стабильном состоянии, но потерял три пальца.

По словам медиков, кроме полученной травмы повреждений больше нет, но все же ребенку предстоит около недели провести в больнице, передает РИА Новости.

На минувшей неделе в подмосковном городе Клин во время зажигания петарды погиб 33-летний мужчина.

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Автор: Ольга Воскресенская

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