Brexit напоминает Захаровой шутки про коммунизм

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) напоминает ей шутки про коммунизм, который строили, обещая себе, что последующие поколения точно будут в нем жить.

«Британский народ свой выбор сделал. Референдум произошел летом 2016 года. То есть, решение было принято три с половиной года назад. Причем референдум проходил по, как мы понимаем, высоким международно-правовым стандартам», — отметила представитель МИД.

Захарова заявила, что референдум проходил правильно с точки зрения политической мысли. Однако, до конца не понятно, как законное волеизъявление народа, принятое обширным международным сообществом, не выполнено спустя почти четыре года? Вся эта ситуация напоминает Захаровой шутки про коммунизм, который никак не могут построить, но заявляют, что процесс идет и в будущем все наладится.

«Три с половиной года идет процесс, и это даже еще не выход Британии. Это не выход, это не реализация принятого решения. Этот процесс даже не имеет названия. Это процесс подготовки к процессу», — заявила Захарова.

Представитель российского МИД также не может понять, почему постоянно даются «бесконечные отсрочки» со стороны Евросоюза.

В июне 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС, инициированный бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном. По его результатам, более 50% проголосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского Союза. Окончательное голосование по проекту и получение королевской санкции по Brexit ожидается в январе 2020 года.