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9:52   31 Декабря 2019
Россия

Полицейские Вологодской области спасли провалившегося под лед подростка

Полицейские Вологодской области спасли провалившегося под лед подростка

Полицейские Вологодской области спасли провалившегося под лед подростка, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в городе Устюжна на реке Ворожа. Один из жителей города обратился к сотрудникам ГИБДД и рассказал, что видел детей, вышедших на опасный лед на реке. Когда лейтенант Егор Першин и капитан Дмитрий Богодаев приехали к берегу, то увидели, что дети катаются по льду в темноте, подсвечивая себе фонариками. Внезапно один из фонариков погас, и дети стали кричать и звать на помощь.

Егор Першин бросился за подростком в образовавшуюся полынью и спас его из воды. Дмитрий Богодаев помог мальчику выбраться, завернул его в свой бушлат и вместе с коллегой отвез в больницу.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #вологодская область

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