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9:33   31 Декабря 2019
Россия

Минздрав советует людям с болезнями пищеварения в Новый год придерживаться диеты

Минздрав советует людям с болезнями пищеварения в Новый год придерживаться диеты

Людям с болезнями органов пищеварения в период проведения новогодних праздников следует придерживаться привычной диеты, считает главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян. При этом, в честь Нового года можно позволить себе любимой еды в умеренных количествах.

«Если у вас есть гастрит, язвенная болезнь, болезни печени и поджелудочной железы, колит, желчекаменная болезнь, в новогоднюю ночь лучше всего придерживаться своей привычной диеты, но с небольшим отклонением, съесть немного чего-то вкусного и желанного. Немного, потому что в противном случае обязательно последует реакция организма, которая приведет к осложнениям и нежелательным последствиям», — заявил Тутельян.

В случае наличия указанных заболеваний, диетолог советует не поддаваться соблазнам новогоднего стола и отказаться от жирной и острой пищи. Также желательно не переедать, большое количество еды также вызовет ответную негативную реакцию организма.

«Нужно уметь себя контролировать и соблюдать главный закон науки о питании: энергетическая ценность потребляемой пищи должна соответствовать энергозатрате организма», — заключил диетолог.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #минздрав #новый год #еда #диета #пищеварение

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