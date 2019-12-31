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9:32   31 Декабря 2019
Россия

Самолет «Уральских авиалиний» с отказавшим двигателем приземлился в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний» с отказавшим двигателем приземлился в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний» с отказавшим двигателем приземлился в Екатеринбурге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Известно, что самолет А-320 летел по маршруту Новосибирск — Москва. Во время полета у пилотов сработал датчик неисправности одного из двигателей, поэтому командир воздушного судна принял решение экстренно приземлиться в Екатеринбурге. В ходе посадки никто не пострадал, она прошла в штатном режиме, отметили в авиакомпании.

Представители «Уральских авиалиний» пообещали обеспечить пассажиров всем необходимым на время ожидания вылета из Кольцово. При этом аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#екатеринбург #россия #происшествия #чп #кольцово #уральские авиалинии

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