Самолет «Уральских авиалиний» с отказавшим двигателем приземлился в Екатеринбурге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Известно, что самолет А-320 летел по маршруту Новосибирск — Москва. Во время полета у пилотов сработал датчик неисправности одного из двигателей, поэтому командир воздушного судна принял решение экстренно приземлиться в Екатеринбурге. В ходе посадки никто не пострадал, она прошла в штатном режиме, отметили в авиакомпании.

Представители «Уральских авиалиний» пообещали обеспечить пассажиров всем необходимым на время ожидания вылета из Кольцово. При этом аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы.