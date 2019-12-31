Американская армия запретила своим служащим пользоваться TikTok

Американская армия ввела запрет для военнослужащих на использование приложения TikTok. Власти США подозревают, что с помощью приложения могут быть похищены данные пользователей. Об этом сообщает портал Military.com.

«Оно (приложение TikTok) считается угрозой безопасности. Мы не разрешаем его использование на служебных телефонах», — цитирует ресурс слова представителя американских ВС Робина Очоа.

Министерство обороны Соединенных Штатов ранее заявило об опасности данной соцсети. По словам представителя ведомства, военнослужащие смогут продолжать пользоваться приложением на личных мобильных устройствах. ВС США призывает своих служащих к осторожности и напоминает о конфиденциальности любой личной информации.

TikTok – это китайская социальная сеть, которая позволяет пользователям выкладывать и просматривать короткие развлекательные видеоролики. Телеканал CNN заявлял, что власти КНР могут использовать приложение в качестве способа слежки, используя китайскую разведку. Руководство социальной сети в ответ сообщило, что данные пользователей строго конфиденциальны, их раскрытие регулируется китайским законодательством.