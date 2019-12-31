Власти Китая объяснили, почему из-за вспышки неизвестной пневмонии паниковать не стоит

Власти Китая заявили, что из-за вспышки неизвестной пневмонии паниковать не стоит, даже в случае если это SARS (тяжелый острый респираторный синдром). Медики говорят, что в Китае есть законченная система профилактики и контроля этого и других заболеваний.

Ранее стало известно, что в китайском городе Ухань произошла вспышка неизвестной пневмонии, а комитет здравоохранения потребовал от местных больниц вести статистику заболевших и передавать данные руководству. Так, с начала декабря в городе Ухань зафиксировали 27 случаев вирусной пневмонии, сейчас семь пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, двоих вскоре выписывают, а остальные находятся под контролем медиков. В данный момент в город приехали специалисты государственного комитета по вопросам здравоохранения.

В ходе проверки выяснилось, что вспышка заболевания случилась из-за морепродуктов. Сейчас экспертам предстоит определить тип пневмонии и провести изолированное лечение всех пациентов. Эксперты говорят, что нельзя утверждать, что это именно SARS.