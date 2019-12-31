Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Милонов призвал ГИБДД штрафовать водителей за злоупотребление «аварийкой»

Милонов призвал ГИБДД штрафовать водителей за злоупотребление «аварийкой»

 Травматолог призвал не давать детям петарды и отказаться от «ватрушек»

Травматолог призвал не давать детям петарды и отказаться от «ватрушек»
Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

 Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Американская армия запретила своим служащим пользоваться TikTok

Американская армия запретила своим служащим пользоваться TikTok

 Власти Китая объяснили, почему из-за вспышки неизвестной пневмонии паниковать не стоит

Власти Китая объяснили, почему из-за вспышки неизвестной пневмонии паниковать не стоит
Милонов призвал ГИБДД штрафовать водителей за злоупотребление «аварийкой»

Милонов призвал ГИБДД штрафовать водителей за злоупотребление «аварийкой»

 Травматолог призвал не давать детям петарды и отказаться от «ватрушек»

Травматолог призвал не давать детям петарды и отказаться от «ватрушек»
Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

 Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Американская армия запретила своим служащим пользоваться TikTok

Американская армия запретила своим служащим пользоваться TikTok

 Власти Китая объяснили, почему из-за вспышки неизвестной пневмонии паниковать не стоит

Власти Китая объяснили, почему из-за вспышки неизвестной пневмонии паниковать не стоит
9:16   31 Декабря 2019
Весь мир

Власти Китая объяснили, почему из-за вспышки неизвестной пневмонии паниковать не стоит

Власти Китая объяснили, почему из-за вспышки неизвестной пневмонии паниковать не стоит

Власти Китая заявили, что из-за вспышки неизвестной пневмонии паниковать не стоит, даже в случае если это SARS (тяжелый острый респираторный синдром). Медики говорят, что в Китае есть законченная система профилактики и контроля этого и других заболеваний.

Ранее стало известно, что в китайском городе Ухань произошла вспышка неизвестной пневмонии, а комитет здравоохранения потребовал от местных больниц вести статистику заболевших и передавать данные руководству. Так, с начала декабря в городе Ухань зафиксировали 27 случаев вирусной пневмонии, сейчас семь пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, двоих вскоре выписывают, а остальные находятся под контролем медиков. В данный момент в город приехали специалисты государственного комитета по вопросам здравоохранения.

В ходе проверки выяснилось, что вспышка заболевания случилась из-за морепродуктов. Сейчас экспертам предстоит определить тип пневмонии и провести изолированное лечение всех пациентов. Эксперты говорят, что нельзя утверждать, что это именно SARS.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#китай #весь мир #здравоохранение #пневмония

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...