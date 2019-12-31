Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Снег ожидается в новогоднюю ночь в Москве

Снег ожидается в новогоднюю ночь в Москве

 Четверо пострадавших остаются в больнице после ДТП в Югре

Четверо пострадавших остаются в больнице после ДТП в Югре
Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

 Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Власти Китая объяснили, почему из-за вспышки неизвестной пневмонии паниковать не стоит

Власти Китая объяснили, почему из-за вспышки неизвестной пневмонии паниковать не стоит

 Си Цзиньпин сделал прогноз в отношениях с Россией на 2020 год

Си Цзиньпин сделал прогноз в отношениях с Россией на 2020 год
Снег ожидается в новогоднюю ночь в Москве

Снег ожидается в новогоднюю ночь в Москве

 Четверо пострадавших остаются в больнице после ДТП в Югре

Четверо пострадавших остаются в больнице после ДТП в Югре
Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

 Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Власти Китая объяснили, почему из-за вспышки неизвестной пневмонии паниковать не стоит

Власти Китая объяснили, почему из-за вспышки неизвестной пневмонии паниковать не стоит

 Си Цзиньпин сделал прогноз в отношениях с Россией на 2020 год

Си Цзиньпин сделал прогноз в отношениях с Россией на 2020 год
8:50   31 Декабря 2019
Россия

Снег ожидается в новогоднюю ночь в Москве

Снег ожидается в новогоднюю ночь в Москве

Снег ожидается в новогоднюю ночь в Москве, таковы прогнозы синоптиков, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отмечает Тишковец, в течение дня 31 декабря снег будет подтаивать, а ночью придет холодный фронт, поэтому стоит ожидать минусовых температур, а также снега в виде небольших коротких зарядов.

В течение дня 31 декабря будет пасмурно, ожидается небольшой западный ветер местами до восьми метров в секунду, столбик термометра покажет отметку 0...+2 градуса. При этом атмосферное давление будет очень низким и составит всего 730 миллиметров ртутного столба при норме в 747-749, передает РИА Новости.

Ранее «Политика сегодня» публиковала прогноз погоды на 31 декабря для крупных городов России — от Камчатки до Калининграда.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #погода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...