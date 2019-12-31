Снег ожидается в новогоднюю ночь в Москве, таковы прогнозы синоптиков, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отмечает Тишковец, в течение дня 31 декабря снег будет подтаивать, а ночью придет холодный фронт, поэтому стоит ожидать минусовых температур, а также снега в виде небольших коротких зарядов.

В течение дня 31 декабря будет пасмурно, ожидается небольшой западный ветер местами до восьми метров в секунду, столбик термометра покажет отметку 0...+2 градуса. При этом атмосферное давление будет очень низким и составит всего 730 миллиметров ртутного столба при норме в 747-749, передает РИА Новости.

Ранее «Политика сегодня» публиковала прогноз погоды на 31 декабря для крупных городов России — от Камчатки до Калининграда.