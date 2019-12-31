Четверо пострадавших остаются в больнице после ДТП в Югре

Четверо пострадавших в ДТП в Югре остаются в больнице, медики оценивают их состояние как стабильное. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

ДТП произошло 30 декабря в Сургутском районе, где на трассе столкнулись автобус с вахтовиками и грузовик с полуприцепом. По предварительной информации, водитель автобуса не учел дистанцию перед впереди идущим грузовиком, в результате чего произошло столкновение. В МЧС уточнили, что пострадали 13 человек, сейчас в больнице находятся четверо, остальные отпущены домой на амбулаторное лечение.

Как уточнили в департаменте здравоохранения, сейчас четыре человека находятся в клинической травматологической больнице Сургута, один из них в стабильно тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Медики отмечают, что динамика положительная, поэтому скоро они пойдут на поправку, передает РИА Новости.