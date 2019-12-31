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 Си Цзиньпин сделал прогноз в отношениях с Россией на 2020 год

Си Цзиньпин сделал прогноз в отношениях с Россией на 2020 год
8:10   31 Декабря 2019
Весь мир

Си Цзиньпин сделал прогноз в отношениях с Россией на 2020 год

Си Цзиньпин сделал прогноз в отношениях с Россией на 2020 год

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал прогноз в отношениях с Россией на 2020 год. Об этом он написал в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину, где поздравил российского лидера с Новым годом.

Си Цзиньпин поздравил российского президента и всех россиян с наступающим Новым годом и пожелал всего наилучшего. Он также отметил достижения в сотрудничестве между странами в области торговли, энергетики, науки и культуры.

По мнению председателя КНР, предстоящий 2020 год станет для России и Китая необычным в развитии двусторонних отношений. Как отмечает Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме, предстоящий год станет годом научно-технических инноваций для обоих государств. Кроме того, председатель КНР выразил готовность сотрудничать с РФ и продолжать укрепление двусторонних отношений.

Накануне Владимир Путин также направил Си Цзиньпину поздравление, где отметил, что за последние годы Россия и Китай смогли добиться больших успехов и открыли новые возможности двустороннего сотрудничества.

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Автор: Ольга Воскресенская
#путин #си цзиньпин #политика #китай #весь мир

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