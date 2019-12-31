Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянам с 1 января снова ограничат максимальный размер долга по микрозаймам

Россиянам с 1 января снова ограничат максимальный размер долга по микрозаймам

 Охлобыстин принес извинение проституткам за то, что сравнил с ними Водонаеву

Охлобыстин принес извинение проституткам за то, что сравнил с ними Водонаеву
Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

 Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Неизвестная пневмония распространяется в центральной части Китая

Неизвестная пневмония распространяется в центральной части Китая

 Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе

Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе
Россиянам с 1 января снова ограничат максимальный размер долга по микрозаймам

Россиянам с 1 января снова ограничат максимальный размер долга по микрозаймам

 Охлобыстин принес извинение проституткам за то, что сравнил с ними Водонаеву

Охлобыстин принес извинение проституткам за то, что сравнил с ними Водонаеву
Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

Зеленский назвал планируемый доход Украины от транзита российского газа

 Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать две сделки с «Газпромом»

Неизвестная пневмония распространяется в центральной части Китая

Неизвестная пневмония распространяется в центральной части Китая

 Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе

Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе
7:32   31 Декабря 2019
Весь мир

Неизвестная пневмония распространяется в центральной части Китая

Неизвестная пневмония распространяется в центральной части Китая

Власти китайского города Ухань в центральной провинции Хубэй сообщили о повторяющихся случаях заболевания пневмонией неустановленного происхождения.

В городском комитете здравоохранения сообщили, что в связи с непрерывным выявлением новых случаев воспаления легких неизвестного происхождения просят все медучреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с заболеваемостью.

Также в ведомстве подтвердили, что медики выясняют, к какому виду относится распространившееся заболевание. Больных держат на карантине.

Ранее в КНР неоднократно имели место вспышки атипичной пневмонии. По информации ВОЗ, в 2003-2003 годах в материковой части Китая от заболевания умерли около 350 человек, общее число заболевших превысило пять тысяч.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#китай #пневмония

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...