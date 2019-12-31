Неизвестная пневмония распространяется в центральной части Китая

Власти китайского города Ухань в центральной провинции Хубэй сообщили о повторяющихся случаях заболевания пневмонией неустановленного происхождения.

В городском комитете здравоохранения сообщили, что в связи с непрерывным выявлением новых случаев воспаления легких неизвестного происхождения просят все медучреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с заболеваемостью.

Также в ведомстве подтвердили, что медики выясняют, к какому виду относится распространившееся заболевание. Больных держат на карантине.

Ранее в КНР неоднократно имели место вспышки атипичной пневмонии. По информации ВОЗ, в 2003-2003 годах в материковой части Китая от заболевания умерли около 350 человек, общее число заболевших превысило пять тысяч.