Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе
Американский президент Дональд Трамп заявил, что быстрая ликвидация преступника в техасской церкви стало возможно благодаря законам штата, разрешающим носить оружие.
Инцидент произошел в минувшее всоксренсенье городе Уайт Сеттлмент в штате Техас. Вооруженный злоумышленник ворвался в церковь и попытался открыть огонь по прихожанам, однако охранники из числа посетителей открыли огонь и ликвидировали нападавшего. При этом смертельные ранения получили двое охранников.
На своей странице в Twitter Трамп отметил, что Белый дом молится вместе с семьями жертв и прихожанами. Он отметил, что нападение завершилось за шесть секунд благодаря отважным прихожанам, которые быстро среагировали, чтобы защитить 242 одноверцев.
«Эти герои спасали жизни, а законы Техаса позволяли им носить оружие!», — заявил Трамп.