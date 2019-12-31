Американский президент Дональд Трамп заявил, что быстрая ликвидация преступника в техасской церкви стало возможно благодаря законам штата, разрешающим носить оружие.

Инцидент произошел в минувшее всоксренсенье городе Уайт Сеттлмент в штате Техас. Вооруженный злоумышленник ворвался в церковь и попытался открыть огонь по прихожанам, однако охранники из числа посетителей открыли огонь и ликвидировали нападавшего. При этом смертельные ранения получили двое охранников.

На своей странице в Twitter Трамп отметил, что Белый дом молится вместе с семьями жертв и прихожанами. Он отметил, что нападение завершилось за шесть секунд благодаря отважным прихожанам, которые быстро среагировали, чтобы защитить 242 одноверцев.