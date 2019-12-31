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 Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе

Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе
7:06   31 Декабря 2019
Весь мир

Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе

Трамп прокомментировал стрельбу в Техасе

Американский президент Дональд Трамп заявил, что быстрая ликвидация преступника в техасской церкви стало возможно благодаря законам штата, разрешающим носить оружие.

Инцидент произошел в минувшее всоксренсенье городе Уайт Сеттлмент в штате Техас. Вооруженный злоумышленник ворвался в церковь и попытался открыть огонь по прихожанам, однако охранники из числа посетителей открыли огонь и ликвидировали нападавшего. При этом смертельные ранения получили двое охранников.

На своей странице в Twitter Трамп отметил, что Белый дом молится вместе с семьями жертв и прихожанами. Он отметил, что нападение завершилось за шесть секунд благодаря отважным прихожанам, которые быстро среагировали, чтобы защитить 242 одноверцев.

«Эти герои спасали жизни, а законы Техаса позволяли им носить оружие!», — заявил Трамп.

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Автор: Олег Королев
#сша #стрельба #трамп #церковь

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