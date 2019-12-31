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6:46   31 Декабря 2019
Россия

Россиянам с 1 января снова ограничат максимальный размер долга по микрозаймам

Россиянам с 1 января снова ограничат максимальный размер долга по микрозаймам

Последний этап ограничения предельного долга по потребкредитам и займам вступает с первого января 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предписание ЦБ подразумевает, что максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать долг более чем в полтора раза.

Ограничение коснется неустоек, в том числе штрафы и пени, а также платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату по договору потребкредита.

Условия потребительских кредитов и займов стали ужесточаться с января 2019 года. За этот период максимальный размер процентов понизился вдвое, ежедневная процентная ставка была понижена до одного процента. Принятые ограничения касаются прежде всего микрофинансового рынка.

Директор организации «МиР» Елена Стратьева рассказала РИА «Новости», что принятые ограничения привели к уменьшению числа компаний на микрофинансовом рынке, ужесточению оценки кредитоспособности заемщиков, а также сократили различия между займами «до зарплаты» и крупными долгосрочными ссудами.

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Автор: Олег Королев
#цб рф #кредиты #микрозаймы

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