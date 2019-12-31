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Президент Уругвая объявил в стране режим ЧС из-за растущего числа убийств женщин

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6:08   31 Декабря 2019
Весь мир

Президент Уругвая объявил в стране режим ЧС из-за растущего числа убийств женщин

Президент Уругвая объявил в стране режим ЧС из-за растущего числа убийств женщин

Уругвайский президент Табаре Васкес объявил режим ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин. Об этом сообщается на сайте администрации главы государства.

В распоряжении говорится, что ввиду массовых волнений в стране, вызванных актами насилия в отношении женщин, Васекс решил объявить чрезвычайное положение на национальном уровне из-за случаев насилия по половому признаку.

Кроме того, в тюрьмах и школах будут проведены общественные кампании и курсы, направленные на пропагандирование защиты женщин. Не уточняется, сколько времени продлится режим ЧС.

МВД Уругвая уточняет, что в стране каждый день регистрируется 108 жалоб на насилие по половому признаку. Феминистические организации отмечают, что в этом году от рук мужчин погибли 35 женщин. Так, накануне трое девушек погибли во время время рождественских каникул.

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Автор: Олег Королев
#насилие #уругвай

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