Премьер Черногории Маркович сделал «последнее предупреждение» Сербской церкви

Черногорский премьер Душко Маркович обратился к духовенству Сербской православной церкви (СПЦ) с «последним предупреждением» на фоне протестов в стране.

Парламент Черногории в ночь на пятницу большинством голосов утвердила закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который подразумевает изъятие церковной собственности.

В субботу президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. После этого в ряде городов начались демонстрации, ходе которых полиция задержала более десяти человек. Также сообщается о восьми пострадавших полицейских.

Маркович в своем официальном обращении заявил, что призывает духовенство СПЦ в Черногории вернуться в церкви и храмы, позвать верующих на службу и не подталкивать их к сопротивлению властям. По его словам, верующие выходят из храмов после литургии и учиняют беспорядки.

Премьер заявил, что рекомендует митрополии Черногорско-Приморской не подстрекать недовольство и беспорядки. По его словам, это последнее предупреждение, и власти более не допустят беспорядков.

В свою очередь представители СПЦ в воскресенье отказались брать на себя ответственность за насилие на протестах.