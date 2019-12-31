Соглашения ПНС и Турции направлены на эскалацию конфликта в Ливии, заявили в ООН

Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе раскритиковал подписанные между Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) соглашения о военном и морском сотрудничестве.

В интервью французскому изданию Le Monde он заявил, что эскалацию также усилили недавние заявления турецких властей о том, что Анкара направила в Ливию свои войска.

Саламе выразил сожаление по поводу того, что Совет Безопасности ООН не смог принять решение о прекращении огня в стране после девяти месяцев боевых действий.

Спецпредставитель генсека ООН отметил, что подписанные ПНС с Турцией договоренности направлены на эскалацию конфликта за счет его территориального расширения, а также ускорению развития кризиса в регионе, особенно в вопросах действий на море.

Ранее ФАН сообщал, что около двух тысяч ирийских боевиков были переброшены из Турции в Ливию. Также агентство выяснило, что 27 декабря из Турции на в Ливию прибыли два самолета с военной «помощью» для террористов ПНС Ливии.